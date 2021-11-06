Гран-при Италии. Коляда, Гуменник, Алиев, Цзинь Боян, Грассль, Кагияма выступят с произвольными программами

6 ноября на этапе Гран-при Италии по фигурному катанию мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует представитель Китая Цзинь Боян.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Гран-при Италии
Турин, Италия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 22.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Габриэле Франгипани (Италия)
2. Поль Фентц (Германия)
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 23.08
4. Петр Гуменник (Россия) – 23.16
5. Чэнь Юйдун (Китай)
6. Юма Кагияма (Япония)
Вторая разминка
7. Казуки Томоно (Япония)
8. Денис Васильев (Латвия)
9. Михаил Коляда (Россия) – 0.02
10. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
11. Даниэль Грассль (Италия)
12. Цзинь Боян (Китай)
Положение после короткой программы
1. Цзинь Боян (Китай) – 97,89
2. Даниэль Грассль (Италия) – 95,67
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 95,56
4. Михаил Коляда (Россия) – 92,30
5. Денис Васильев (Латвия) – 85,09
6. Казуки Томоно (Япония) – 83,91
7. Юма Кагияма (Япония) – 80,53
8. Чэнь Юйдун (Китай) – 78,79
9. Петр Гуменник (Россия) – 76,81
10. Дмитрий Алиев (Россия) – 71,07
11. Поль Фентц (Германия) – 57,17
12. Габриэле Франгипани (Италия) – 55,09