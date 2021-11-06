Гран-при Италии. Коляда, Гуменник, Алиев, Цзинь Боян, Грассль, Кагияма выступят с произвольными программами

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6 ноября на этапе Гран-при Италии по фигурному катанию мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует представитель Китая Цзинь Боян. 

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Гран-при Италии

Турин, Италия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 22.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Габриэле Франгипани (Италия) 

2. Поль Фентц (Германия)

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 23.08

4. Петр Гуменник (Россия) – 23.16

5. Чэнь Юйдун (Китай)

6. Юма Кагияма (Япония)

Вторая разминка

7. Казуки Томоно (Япония) 

8. Денис Васильев (Латвия)

9. Михаил Коляда (Россия) – 0.02

10. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

11. Даниэль Грассль (Италия) 

12. Цзинь Боян (Китай)

Положение после короткой программы

1. Цзинь Боян (Китай) – 97,89

2. Даниэль Грассль (Италия) – 95,67

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 95,56

4. Михаил Коляда (Россия) – 92,30

5. Денис Васильев (Латвия) – 85,09

6. Казуки Томоно (Япония) – 83,91

7. Юма Кагияма (Япония) – 80,53

8. Чэнь Юйдун (Китай) – 78,79

9. Петр Гуменник (Россия) – 76,81

10. Дмитрий Алиев (Россия) – 71,07

11. Поль Фентц (Германия) – 57,17

12. Габриэле Франгипани (Италия) – 55,09

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