«Сочи» разгромил ЦСКА – 4:1. Армейцы пропустили 3 гола к 16-й минуте, у Кассьерры 2+2 по системе «гол+пас»

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В рамках 14-го тура РПЛ «Сочи» разгромил ЦСКА (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Уже к 16-й минуте сочинцы забили в ворота Игоря Акинфеева три гола.

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра в этой игре набрал 4 очка по системе «гол+пас» (2+2).

Сочи – ЦСКА 4:1 (3:0, 1:1)
Дата проведения
6 ноября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Юсупов, 2:0 – 14 Кассьерра, 3:0 – 16 Кассьерра, 3:1 – 57 Зайнутдинов, 4:1 – 87 Юрганов.
СочиЗаболотный, Заика (Маммана, 90), Маргасов, Юрганов, Родригао, Терехов, Нобоа (Ангбан, 80), Цаллагов, Бурмистров (Попов, 90), Юсупов (Барсов, 82), Кассьерра.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Щенников (Дзагоев, 46), Зайнутдинов, Обляков (Мухин, 46), Заболотный, Чалов (Ахметов, 46), Эджуке (Кучаев, 71).
Предупреждение:
Заика (3).

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