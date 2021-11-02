«Сочи» разгромил ЦСКА – 4:1. Армейцы пропустили 3 гола к 16-й минуте, у Кассьерры 2+2 по системе «гол+пас»

В рамках 14-го тура РПЛ разгромил (4:1).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Уже к 16-й минуте сочинцы забили в ворота Игоря Акинфеева три гола.

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра в этой игре набрал 4 очка по системе «гол+пас» (2+2).

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