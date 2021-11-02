«Сочи» разгромил ЦСКА – 4:1. Армейцы пропустили 3 гола к 16-й минуте, у Кассьерры 2+2 по системе «гол+пас»

В рамках 14-го тура РПЛ «Сочи» разгромил ЦСКА (4:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Уже к 16-й минуте сочинцы забили в ворота Игоря Акинфеева три гола.
Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра в этой игре набрал 4 очка по системе «гол+пас» (2+2).
- Дата проведения
- 6 ноября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Голы:
- 1:0 – 3 Юсупов, 2:0 – 14 Кассьерра, 3:0 – 16 Кассьерра, 3:1 – 57 Зайнутдинов, 4:1 – 87 Юрганов.
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Сочи –
Заболотный, Заика (Маммана, 90), Маргасов, Юрганов, Родригао, Терехов, Нобоа (Ангбан, 80), Цаллагов, Бурмистров (Попов, 90), Юсупов (Барсов, 82), Кассьерра.
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Щенников (Дзагоев, 46), Зайнутдинов, Обляков (Мухин, 46), Заболотный, Чалов (Ахметов, 46), Эджуке (Кучаев, 71).
- Предупреждение:
- Заика (3).