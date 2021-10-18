Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Реал» играет с «Райо Вальекано», «Эспаньол» – «Гранада»

В 13-м туре Ла Лиги в субботу «Барселона» в гостях сыграет с «Сельтой», «Реал» примет «Райо Вальекано».
В воскресенье «Валенсия» дома попробует дать бой «Атлетико», лидер чемпионата «Реал Сосьедад» на выезде встретится с «Осасуной».
Завершится тур севильским дерби «Бетис» – «Севилья».
13-й тур
- Дата проведения
- 6 ноября, 16.00, «RCDE Стэдиум»
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Эспаньол –
Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер (Димата, 87), Баре (Давид Лопес, 72), Эррера (Морланес, 72), Алеиш Видаль, Эмбарба (У Лэй, 87), де Томас, Пуадо (Меламед, 61).
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Гранада –
Луиш Машимиану, Кини (Арьяс, 59), Диас, Херман Санчес, Нева (Эскудеро, 78), Рочина, Соро (Мачис, 59), Монторо (Бакка, 78), Мончу, Молина, Суарес.
- Дата проведения
- 6 ноября, 18.15, «Балаидос»
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Барселона –
тер Стеген, Мингеса, Лангле, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Депай, Фати.
- Предупреждение:
- Эрик Гарсия (29).
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 7 ноября, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 7 ноября, 18.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Сан-Мамес»
- Гол:
- 0:1 – 6 Сальви Санчес.
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Атлетик –
Унаи Симон, Лекуэ, Нуньес, Йерай Альварес, Баленсиага, Беренгер (Уильямс, 46), Дани Гарсия, Весга (Рауль Гарсия, 58), Муниаин (Серрано, 76), Уильямс, Сансет (Морсильо, 89).
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Кадис –
Ледесма, Карселен (Акапо, 71), Ароян, Кала, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 46), Йонссон (Негредо, 84), Алекс Фернандес, Переа (Арсамендия, 63), Лосано (Фали Хименес, 71), Собрино.
- Предупреждения:
- Йерай Альварес (27), Морсильо (69), Ароян (85), Уильямс (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.