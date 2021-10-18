Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Реал» играет с «Райо Вальекано», «Эспаньол» – «Гранада»

В 13-м туре Ла Лиги в субботу в гостях сыграет с «Сельтой», «Реал» примет «Райо Вальекано».

В воскресенье дома попробует дать бой , лидер чемпионата на выезде встретится с «Осасуной».

Завершится тур севильским дерби «Бетис» – .

Чемпионат Испании

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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