Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Реал» играет с «Райо Вальекано», «Эспаньол» – «Гранада»

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В 13-м туре Ла Лиги в субботу «Барселона» в гостях сыграет с «Сельтой», «Реал» примет «Райо Вальекано».

В воскресенье «Валенсия» дома попробует дать бой «Атлетико», лидер чемпионата «Реал Сосьедад» на выезде встретится с «Осасуной».

Завершится тур севильским дерби «Бетис» – «Севилья».

Чемпионат Испании

13-й тур

Эспаньол – Гранада 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
6 ноября, 16.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Педроса, 2:0 – 42 де Томас.
ЭспаньолДиего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер (Димата, 87), Баре (Давид Лопес, 72), Эррера (Морланес, 72), Алеиш Видаль, Эмбарба (У Лэй, 87), де Томас, Пуадо (Меламед, 61).
ГранадаЛуиш Машимиану, Кини (Арьяс, 59), Диас, Херман Санчес, Нева (Эскудеро, 78), Рочина, Соро (Мачис, 59), Монторо (Бакка, 78), Мончу, Молина, Суарес.
Предупреждения:
Баре (62), Диас (64).

Сельта – Барселона 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
6 ноября, 18.15, «Балаидос»
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Голы:
0:1 – Фати, 0:2 – 18 Бускетс.
СельтаДитуро, Мальо, Мурильо, Айду, Галан, Денис Суарес, Солари, Тапия, Нолито, Аспас, Гальярдо.
Барселонатер Стеген, Мингеса, Лангле, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Депай, Фати.
Предупреждение:
Эрик Гарсия (29).

Алавес – Леванте
Дата проведения
6 ноября, 20.30, «Мендисорроса»
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Реал Мадрид – Райо Вальекано
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Вильярреал – Хетафе
Дата проведения
7 ноября, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

Валенсия – Атлетико
Дата проведения
7 ноября, 18.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

Осасуна – Реал Сосьедад
Дата проведения
7 ноября, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

Мальорка – Эльче
Дата проведения
7 ноября, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

Бетис – Севилья
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

Атлетик – Кадис 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – Сальви Санчес.
АтлетикУнаи Симон, Лекуэ, Нуньес, Йерай Альварес, Баленсиага, Беренгер (Уильямс, 46), Дани Гарсия, Весга (Рауль Гарсия, 58), Муниаин (Серрано, 76), Уильямс, Сансет (Морсильо, 89).
КадисЛедесма, Карселен (Акапо, 71), Ароян, Кала, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 46), Йонссон (Негредо, 84), Алекс Фернандес, Переа (Арсамендия, 63), Лосано (Фали Хименес, 71), Собрино.
Предупреждения:
Йерай Альварес (27), Морсильо (69), Ароян (85), Уильямс (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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