Камару Усман победил Колби Ковингтона единогласным решением судей на UFC 268 и защитил чемпионский пояс

В Нью-Йорке завершился UFC 268, главным событием которого стал титульный бой в полусреднем весе между и .

Для бойцов это был реванш: в декабре 2019-го Усман победил Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде, проведя тогда первую защиту чемпионского пояса.

На этот раз поединок также продлился 5 раундов, но дошел до судейского решения, которое было единогласным: 48-47, 48-47, 49-46 в пользу Усмана, который остался чемпионом дивизиона.

Реванш Усмана и Ковингтона, ядерная рубка Гейджи и Чендлера, Намаюанс победила Чжан. Онлайн UFC 268