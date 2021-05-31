КХЛ. «Спартак» принимает минское «Динамо», «Магнитка» в гостях у «Северстали», «Ак Барс» против «Автомобилиста»

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В очередной игровой день в КХЛ «Спартак» принимает минское «Динамо», «Магнитка» играет с «Северсталью» на выезде, «Ак Барс» противостоит «Автомобилисту»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Спартак – Динамо Минск 2:3 (2 период)
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Алистров (Дерябин, Пышкайло)
1:1 – 18 Виртанен (Цыплаков, Петтерссон)
1:2 – 24 Стремвалль (Пышкайло)
2:2 – 25 Чебыкин (Швырев, Евенко)
2:3 – 38 Буйницкий (Стремвалль, Бек)

 

Северсталь – Металлург Мг 4:2 (2 период)
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Кодола (Вовченко)
2:0 – 12 Кодола (Вовченко)
3:0 – 15 Вовченко ()
4:0 – 17 Рооба (Няттинен, Лишка)
4:1 – 22 Минулин (Лайпсик, Олкинуора)
4:2 – 22 Зернов (Карпов, Минулин)

 

Ак Барс – Автомобилист 2:2 (2 период)
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Уил (Петров)
1:1 – 12 Блэкер (Принс, Гуркин)
2:1 – 24 Уил (Хенкель)
2:2 – 28 Мэйсек (Спунер, Блэкер)

 

Куньлунь – Сибирь
Дата проведения
6 ноября, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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