КХЛ. «Спартак» принимает минское «Динамо», «Магнитка» в гостях у «Северстали», «Ак Барс» против «Автомобилиста»

В очередной игровой день в КХЛ «Спартак» принимает минское «Динамо», «Магнитка» играет с «Северсталью» на выезде, «Ак Барс» противостоит «Автомобилисту».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
- 0:1 – 2 Алистров (Дерябин, Пышкайло)
- 1:1 – 18 Виртанен (Цыплаков, Петтерссон)
- 1:2 – 24 Стремвалль (Пышкайло)
- 2:2 – 25 Чебыкин (Швырев, Евенко)
- 2:3 – 38 Буйницкий (Стремвалль, Бек)
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 6 ноября, 19.30, «Арена-Мытищи»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.