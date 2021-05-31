КХЛ. «Спартак» принимает минское «Динамо», «Магнитка» в гостях у «Северстали», «Ак Барс» против «Автомобилиста»

В очередной игровой день в КХЛ принимает минское , «Магнитка» играет с «Северсталью» на выезде, противостоит .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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