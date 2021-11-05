Гран-при Мехико-2021. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 19-й

В 23:00 по московскому времени стартовала квалификация к мексиканскому этапу «Формулы-1» – Гран-при Мехико.
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«Ред Булл» – фаворит квалификации в Мексике. Но Ферстаппен еще ни разу не стартовал здесь первым
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
6 ноября 2021 года
Квалификация
Топ-10
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.15,875
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,145
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,350
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,467
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,581
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,886
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,888
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,962
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,283
10. Ландо Норрис («Макларен») +20,955
Выбыли после второго сегмента:
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
13. Джордж Расселл («Уильямс»)
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
15. Эстебан Окон («Альпин»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Фернандо Алонсо («Альпин»)
17. Николас Латифи («Уильямс»)
18. Мик Шумахер («Хаас»)
19. Никита Мазепин («Хаас»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Результаты трех сегментов:
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