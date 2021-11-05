Гран-при Мехико-2021. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 19-й

В 23:00 по московскому времени стартовала квалификация к мексиканскому этапу «Формулы-1» – Гран-при Мехико.

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«Ред Булл» – фаворит квалификации в Мексике. Но Ферстаппен еще ни разу не стартовал здесь первым

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

6 ноября 2021 года

Квалификация

Топ-10

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.15,875

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,145

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,350

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,467

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,581

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,886

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,888

8. Шарль Леклер («Феррари») +0,962

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,283

10. Ландо Норрис («Макларен») +20,955

Выбыли после второго сегмента:

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

13. Джордж Расселл («Уильямс»)

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Фернандо Алонсо («Альпин»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Никита Мазепин («Хаас»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Результаты трех сегментов:

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