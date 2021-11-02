😱«Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя 3:0 к перерыву. Аспас сравнял счет на 96-й минуте – 3:3

в гостях сыграла вничью с «Сельтой» в рамках 13-го тура Ла Лиги (3:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Каталонцы вели 3:0 к перерыву, однако во втором тайме пропустили три гола и упустили победу.

Форвард «Сельты» Яго Аспас, сделавший дубль, сравнял счет на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

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