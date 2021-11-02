😱«Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя 3:0 к перерыву. Аспас сравнял счет на 96-й минуте – 3:3

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«Барселона» в гостях сыграла вничью с «Сельтой» в рамках 13-го тура Ла Лиги (3:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Каталонцы вели 3:0 к перерыву, однако во втором тайме пропустили три гола и упустили победу.

Форвард «Сельты» Яго Аспас, сделавший дубль, сравнял счет на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

Сельта – Барселона 3:3 (0:3, 3:0)
Дата проведения
6 ноября, 18.15, «Балаидос»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Фати, 0:2 – 18 Бускетс, 0:3 – 34 Депай, 1:3 – 52 Аспас, 2:3 – 74 Нолито, 3:3 – 90 Аспас.
СельтаДитуро, Мальо (Васкес, 46), Мурильо (Араухо, 70), Айду, Галан, Денис Суарес, Солари (Бельтран, 46), Тапия (Серви, 65), Нолито, Аспас, Гальярдо.
Барселонатер Стеген, Мингеса, Лангле, Эрик Гарсия (Араухо, 46), Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Пуч, 59), Гави (Эззальзули, 80), Депай, Фати (Бальде, 46).
Предупреждения:
Эрик Гарсия (29), Солари (37), Альба (45), Тапия (55), Бускетс (88), тер Стеген (90), де Йонг (90), Эззальзули (90), Аспас (90).

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