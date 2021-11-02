😱«Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя 3:0 к перерыву. Аспас сравнял счет на 96-й минуте – 3:3

«Барселона» в гостях сыграла вничью с «Сельтой» в рамках 13-го тура Ла Лиги (3:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Каталонцы вели 3:0 к перерыву, однако во втором тайме пропустили три гола и упустили победу.
Форвард «Сельты» Яго Аспас, сделавший дубль, сравнял счет на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.
- Дата проведения
- 6 ноября, 18.15, «Балаидос»
- Голы:
- 0:1 – 5 Фати, 0:2 – 18 Бускетс, 0:3 – 34 Депай, 1:3 – 52 Аспас, 2:3 – 74 Нолито, 3:3 – 90 Аспас.
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Сельта –
Дитуро, Мальо (Васкес, 46), Мурильо (Араухо, 70), Айду, Галан, Денис Суарес, Солари (Бельтран, 46), Тапия (Серви, 65), Нолито, Аспас, Гальярдо.
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Барселона –
тер Стеген, Мингеса, Лангле, Эрик Гарсия (Араухо, 46), Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Пуч, 59), Гави (Эззальзули, 80), Депай, Фати (Бальде, 46).
- Предупреждения:
- Эрик Гарсия (29), Солари (37), Альба (45), Тапия (55), Бускетс (88), тер Стеген (90), де Йонг (90), Эззальзули (90), Аспас (90).