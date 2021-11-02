Канело – шестой боксер в истории, который завоевал все пояса в дивизионе

Теги Бернард Хопкинс суперсредний вес Александр Усик Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Калеб Плант Джош Тейлор Канело - Плант Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес, победив сегодня экс-чемпиона мира в суперсреднем весе Калеба Планта, стал шестым боксером в истории, который объединил все пояса в одном дивизионе.

Ранее подобное смогли сделать Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Александр Усик и Джош Тейлор.

Соперник Канело пережил смерть маленькой дочки. У ее кровати Плант пообещал стать чемпионом мира, а потом принес пояс на могилу

Канело против Планта за титул абсолютного чемпиона – доказательство, что бокс жив. Есть явный фаворит, но все равно будет зрелищно

 

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