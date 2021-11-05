НБА. «Майами» примет «Юту», «Чикаго» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

В субботу, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.
Лидеры Западной и Восточной конференций – «Майами» и «Юта» – сыграют между собой во Флориде.
Мощно стартовавший «Чикаго» дома примет «Филадельфию», «Даллас» Дончича сыграет с «Бостоном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 ноября, 00.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 7 ноября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 7 ноября, 05.30, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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