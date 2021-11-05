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    НБА. «Майами» примет «Юту», «Чикаго» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Чикаго Даллас Денвер Хьюстон Майами Филадельфия НБА Юта Баскетбол

    В субботу, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.

    Лидеры Западной и Восточной конференций – «Майами» и «Юта» – сыграют между собой во Флориде.

    Мощно стартовавший «Чикаго» дома примет «Филадельфию», «Даллас» Дончича сыграет с «Бостоном».

    Регулярный чемпионат

    Денвер – Хьюстон
    Дата проведения
    7 ноября, 00.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Майами – Юта
    Дата проведения
    7 ноября, 02.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Филадельфия
    Дата проведения
    7 ноября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Бостон
    Дата проведения
    7 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Атланта
    Дата проведения
    7 ноября, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Лейкерс
    Дата проведения
    7 ноября, 05.30, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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