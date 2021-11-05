НБА. «Майами» примет «Юту», «Чикаго» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

В субботу, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона пройдут шесть матчей.

Лидеры Западной и Восточной конференций – и «Юта» – сыграют между собой во Флориде.

Мощно стартовавший дома примет «Филадельфию», Дончича сыграет с .

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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