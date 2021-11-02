Кубок Билли Джин Кинг. Финал. Россия – Швейцария. Касаткина играет с Тайкманн, Самсонова встретится с Бенчич

В субботу сборная России играет с командой Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Изначально с Белиндой Бенчич должна была сыграть Анастасия Павлюченкова, но ее заменила Людмила Самсонова. Причиной названа травма левого колена.

До 2020 года главный турнир женских национальных сборных носил название Кубок Федерации, но в сентябре его переименовали в честь экс-первой ракетки мира Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг

Прага, Чехия

1 – 6 ноября 2021

Крытые корты, хард

Финал

Россия – Швейцария

Дарья Касаткина (Россия) – Жиль Тайкманн (Швейцария)

Людмила Самсонова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария)