Оливье Жиру: «Бензема внес дисбаланс в игру сборной Франции. Такие изменения не должны происходить на Евро»

Нападающий Оливье Жиру высказался о том, что перестал попадать в сборную Франции, а также прокомментировал возвращение форварда в национальную команду.

«Как и любой другой человек, я узнаю список вызванных игроков, когда его объявляет тренер. Только он решает. Могу понять его. Кто я в его глазах, чтобы он вызывал меня в первую очередь? Только он принимает решения. Но я бы оценил, если бы меня предупредили. Кое-кому Дешам сообщал об этом заранее.

Возвращение Бензема внесло тактический дисбаланс в игру сборной Франции. Я говорю об этом честно. Ничего не имею против Карима. Многое произошло не по его воле. Франции удалось преодолеть эту проблему спустя долгое время. Мы увидели это в Лиге наций. Но на это ушло много времени.

Карим быстро изменил стиль игры, который существовал в сборной на протяжении 5 лет. Такие изменения не должны происходить в одночасье. Особенно на таком важном турнире, как Евро. Нужно было найти тактические ориентиры. У нас с Каримом разные стили игры.

У нас с Бензема никогда не было проблем. Карим изменился, повзрослел и добился большого прогресса. Во время атмосфера была хорошей. Каждый день мы ели за одним столом», – сказал Жиру в интервью L’Équipe.