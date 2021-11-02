«Ювентус» вырвал победу над «Фиорентиной» (1:0) в добавленное время, играя с 73-й минуты в большинстве

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче 12-го тура Серии А (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Победный гол в добавленное время забил полузащитник туринцев Хуан Куадрадо.
С 73-й минуты «Юве» играл в большинстве после удаления защитника «фиалок» Николы Миленковича, который в течение семи минут получил две желтые карточки.
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.00, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 90 Куадрадо.
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Ювентус –
Перин, Данило, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро (Пеллегрини, 46), Рабьо (Куадрадо, 78), Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората (Кайо Жорже, 88), Дибала (Бентанкур, 90).
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Фиорентина –
Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Данкан, 78), Торрейра (Амрабат, 64), Кастровилли (Настасич, 79), Сапонара (Соттиль, 74), Кальехон (Игор Жулио, 75), Влахович.
- Предупреждения:
- Мартинес (26), Данило (45), Миленкович (66), Настасич (81), Ругани (88).
- Удаление:
- Миленкович (73).