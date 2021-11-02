«Ювентус» вырвал победу над «Фиорентиной» (1:0) в добавленное время, играя с 73-й минуты в большинстве

обыграл «Фиорентину» в матче 12-го тура Серии А (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Победный гол в добавленное время забил полузащитник туринцев Хуан Куадрадо.

С 73-й минуты «Юве» играл в большинстве после удаления защитника «фиалок» Николы Миленковича, который в течение семи минут получил две желтые карточки.

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