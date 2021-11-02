«Ювентус» вырвал победу над «Фиорентиной» (1:0) в добавленное время, играя с 73-й минуты в большинстве

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«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче 12-го тура Серии А (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Победный гол в добавленное время забил полузащитник туринцев Хуан Куадрадо.

С 73-й минуты «Юве» играл в большинстве после удаления защитника «фиалок» Николы Миленковича, который в течение семи минут получил две желтые карточки.

Ювентус – Фиорентина 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
6 ноября, 20.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90 Куадрадо.
ЮвентусПерин, Данило, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро (Пеллегрини, 46), Рабьо (Куадрадо, 78), Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората (Кайо Жорже, 88), Дибала (Бентанкур, 90).
ФиорентинаТерраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Данкан, 78), Торрейра (Амрабат, 64), Кастровилли (Настасич, 79), Сапонара (Соттиль, 74), Кальехон (Игор Жулио, 75), Влахович.
Предупреждения:
Мартинес (26), Данило (45), Миленкович (66), Настасич (81), Ругани (88).
Удаление:
Миленкович (73).

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