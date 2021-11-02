UFC 268: Усман против Ковингтона, Гейджи – Чендлер и другие бои в Нью-Йорке

Сегодня ночью в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) на арене Madison Square Garden состоится турнир UFС 268.

В главном событии чемпион промоушена в полусреднем весе (19-1) проведет реванш против (16-2).

Другие бои:

(11-4) – Вейли Чжан (21-2).

Фрэнки Эдгар (23-9-1) – Марлон Вера (17-7-1).

Шейн Бургос (13-3) – Билли Куарантилло (16-3).

(22-3) – (22-6).

Начало трансляции в 01:00 по московскому времени. Начало главного карда в 05:00 по мск. Телевизионную трансляцию будет вести видеосервис Wink.

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