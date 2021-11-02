UFC 268: Усман против Ковингтона, Гейджи – Чендлер и другие бои в Нью-Йорке

Сегодня ночью в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) на арене Madison Square Garden состоится турнир UFС 268.
В главном событии чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман (19-1) проведет реванш против Колби Ковингтона (16-2).
Другие бои:
Роуз Намаюнас (11-4) – Вейли Чжан (21-2).
Фрэнки Эдгар (23-9-1) – Марлон Вера (17-7-1).
Шейн Бургос (13-3) – Билли Куарантилло (16-3).
Джастин Гейджи (22-3) – Майкл Чендлер (22-6).
Начало трансляции в 01:00 по московскому времени. Начало главного карда в 05:00 по мск. Телевизионную трансляцию будет вести видеосервис Wink.
Взвешивание UFC 268: Ковингтон перевесил Усмана, Гейджи – Чендлера
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