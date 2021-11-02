UFC 268: Усман против Ковингтона, Гейджи – Чендлер и другие бои в Нью-Йорке

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Фрэнки Эдгар Майкл Чендлер Роуз Намаюнас Джастин Гейджи Колби Ковингтон Камару Усман Вейли Чжан Марлон Вера UFC 268 Усман - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Сегодня ночью в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) на арене Madison Square Garden состоится турнир UFС 268.

В главном событии чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман (19-1) проведет реванш против Колби Ковингтона (16-2).

Другие бои:

Роуз Намаюнас (11-4) – Вейли Чжан (21-2).

Фрэнки Эдгар (23-9-1) – Марлон Вера (17-7-1).

Шейн Бургос (13-3) – Билли Куарантилло (16-3).

Джастин Гейджи (22-3) – Майкл Чендлер (22-6).

Начало трансляции в 01:00 по московскому времени. Начало главного карда в 05:00 по мск. Телевизионную трансляцию будет вести видеосервис Wink.

Взвешивание UFC 268: Ковингтон перевесил Усмана, Гейджи – Чендлера

Александр Шлеменко: «В бою Гейджи – Чендлер буду болеть за Джастина»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные