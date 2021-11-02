«Галатасарай» подал протест на результат матча с «Локо» из-за 2 желтых у Живоглядова. Турки требуют присудить им победу или назначить переигровку

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«Галатасарай» хочет оспорить результат матча с «Локомотивом» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

«Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в матче с «Локомотивом» или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят», – говорится в сообщении клуба.

Это заявление связано с тем, что арбитр матча Сандро Шерер в концовке матча дважды показал желтую карточку полузащитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.

Заметили, что Живоглядову в Стамбуле дали две желтые, но не удалили? Похоже, судья просто продублировал за одно нарушение

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