«Галатасарай» подал протест на результат матча с «Локо» из-за 2 желтых у Живоглядова. Турки требуют присудить им победу или назначить переигровку

хочет оспорить результат матча с «Локомотивом» в 4-м туре группового этапа (1:1).

«Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в матче с или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят», – говорится в сообщении клуба.

Это заявление связано с тем, что арбитр матча Сандро Шерер в концовке матча дважды показал желтую карточку полузащитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.

Заметили, что Живоглядову в Стамбуле дали две желтые, но не удалили? Похоже, судья просто продублировал за одно нарушение