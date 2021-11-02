«Ман Юнайтед» – «Ман Сити». 0:1 – Байи забил в свои ворота на 7-й минуте. Онлайн-трансляция

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В 11-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Юнайтед» принимает «Манчестер Сити»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру показывает Okko.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
6 ноября, 15.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 7, автогол Байи.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Байи, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Габриэл Жезус.

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