«Ман Юнайтед» – «Ман Сити». 0:1 – Байи забил в свои ворота на 7-й минуте. Онлайн-трансляция

В 11-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Юнайтед» принимает «Манчестер Сити».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру показывает Okko.
- Дата проведения
- 6 ноября, 15.30, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 0:1 – 7, автогол Байи.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Байи, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Габриэл Жезус.