Обидная неделя российских клубов, Моуринью уничтожили в Лиге конференций, в Москве закрывают спорт, 300-я победа Бобровского в НХЛ, Иванов будет судить «Зенит» – «Спартак» и другие новости

1. Очередная неделя еврокубков, очередное разочарование российских болельщиков. Теперь проиграл «Локомотив» – на своем поле «Галатасараю». Достойное или обидное это поражение, учитывая 0 ударов в створ ворот? Вообще у «Локо» все грустно – семь игр без побед, в еврокубках команда не выигрывает 14 матчей кряду, да и новый тренер начал не очень.

Вся эта неделя вышла неудачной для российских команд: три поражения в трех матчах, Украина поджимает в таблице коэффициентов, шотландцы потихоньку уходят в отрыв. «Спартак», сыгравший свой матч еще во среду, после победы «Наполи» над «Легией», упал на последнее место в группе. Но у красно-белых хотя бы есть победа – «Локо» свою группу замыкает, набрав лишь одно очко.

2. Хуже российских болельщиков вчера вечером, наверное, было только Жозе Моуринью, «Рому» которого просто разбил в Норвегии «Буде Глимт» – 6:1! Впервые в карьере португальцу отгрузили так много – даже «Барса» так не издевалась. Игроки извинялись перед проделавшими столь долгий путь фанатами, сам Жозе вроде взял вину на себя, но и футболистов поддеть не забыл. Лигу конференций стоило придумать уже только ради такого. Все результаты дня – здесь.

3. Понимая, что на футбол с такими результатами и так скоро никто не пойдет, Роспотребнадзор запретил без согласования проводить в Москве спортивные мероприятия с 28 октября. «Спартак» планирует договориться по вопросу посещаемости своих ближайших матчей, КХЛ тоже направила запрос, РПЛ ждет разъяснений.

4. Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» – «Спартак». Сложно вспомнить, когда русское класико проходило без судейских скандалов.

5. По данным итальянских медиа, Кокорин пропустит второй матч «Фиорентины» подряд. В клубе пока не подтверждают: еще есть надежда, что Саня выйдет и затащит.

6. НХЛ. «Флорида» выиграла у «Колорадо» (4:1), Бобровский стал 3-м российским вратарем, одержавшим 300 побед в лиге.

«Вашингтон» превзошел «Нью-Джерси» (4:1), по голу забили Кузнецов и Орлов, а Овечкин на этот раз сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

7. НБА. «Майами» не оставил шансов «Милуоки» (137:95) и другие результаты.

8. Сборная России поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге ФИФА.

9. Против футбольной Суперлиги выступили 16 из 27 стран Евросоюза, в том числе Испания и Италия.

10. Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака» за избиение журналиста после матча с «Лестером». Его оштрафовали на 5 тысяч рублей и запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.

11. ЦСКА на встрече с болельщиками выразил сожаление по поводу приглашения тиктокеров на стадион.

12. Ангелина Мельникова принесла России первое за 11 лет золото ЧМ по спортивной гимнастике в личном многоборье. До этого побеждали только Хоркина и Мустафина.

13. В КХЛ «Магнитка» обыграла «Йокерит», уступая 0:3 по ходу 2-го периода. «Салават» одолел ЦСКА, одержав третью гостевую победу подряд. Армейцам срочно нужно что-то делать с результативностью, Федоров обещает, что скоро все наладится. Остальные результаты – здесь.

14. УНИКС в гостях уступил «Анадолу Эфесу» в матче Евролиги, «Реал» одолел «Фенербахче».

15. «Барса» готова дать Мбаппе 90 млн евро подписного бонуса летом 2022-го, полагая, что «Реал» не готов платить французу столько. У Холанда тоже хорошие аппетиты – в новом клубе норвежец хочет получать 30 млн фунтов в год.

16. Новым главным тренером сборной России по баскетболу станет Зоран Лукич.

17. Ферстаппен признан самым популярным гонщиком «Ф-1», Норрис – 1-й среди женской аудитории и молодежи. Самая популярная команда – «Макларен».

18. «Радио Зенит» вошло в состав субхолдинга «Матч».

Цитаты дня

Уткин о баннере фанатов «Зенита»: «Если бы «Вираж» не империю поздравил, а помянул погибших в давке – это был бы прорыв»

Бакаев о 3:4: «Какой «Лестер» космос? «Спартак» же не проиграл 0:4, чтобы так говорить»

Роналду о камбэке с «Аталантой»: «Мы «Ман Юнайтед» и никогда не сдаемся. Мы живы!»

Максим Калиниченко: «Жиго провалил матч с «Лестером» гораздо больше, чем Рассказов. Он виновен минимум в трех голах»

Геннадий Орлов: «Дзюба не игрок европейского уровня нынче. Зацепиться за мяч уже не может, обвести – тоже»