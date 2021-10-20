Уткин о баннере фанатов «Зенита»: «Если бы «Вираж» не империю поздравил, а помянул погибших в давке – это был бы прорыв»

Журналист Василий Уткин высказался о баннере болельщиков «Зенита», размещенный во время матча 3-го тура против (0:1).

«Я искренне признателен «Виражу» за напоминание о трехсотлетии со дня, когда Россия стала империей, а ее государь императором. Потому что это стоит помнить. Веха.

Но сегодня, в 39-ю годовщину давки в «Лужниках» на матче «Спартак» – «Харлем», уместнее была бы солидарность. Хоть какая. Люди погибли; правда скрывалась много лет.

Выбирая, что помянуть – юбилей империи или безвинно погибших, – я не выбираю. Все очевидно. Тем более, что поминальный день именно в среду был, тик-в-тик. А с годовщиной загодя обычно не поздравляют. Нашлось бы время и в туре.

Конечно, я не указываю, как надо. Я недоумеваю. Когда я был юн, в ходу была фраза: от чего-то до Карпат фанат фанату друг и брат. Сдается мне, что болельщиков «Ливерпуля», погибших в памятной и давней давке в Шеффилде, поминали и в Манчестере.

Ну, это так. Подустал я, может. Но если б «Вираж» не империю поздравил, а погибших помянул – это был бы просто прорыв.

Империя ведь тоже погибла. Но такова судьба империй, они все гибнут. А те люди с трибуны… Насколько я знаю, нет даже списка имен.

Представьте себя раздавленным. По пути с футбола. Чистый же беспросветный ад. Та смерть, когда ты понимаешь со всей безысходностью минут за пять до последнего вздоха, что неизбежно: вопрос времени, тебе хана», – написал Уткин.

Во время прошедшего матча на фанатской трибуне появились баннеры с изображением императора Петра I и солдат петровских времен с подписью на английском языке «Российская империя, 22.10.1721».