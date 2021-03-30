Евролига. УНИКС в гостях играет с «Анадолу Эфесом», «Реал» встретится с «Фенербахче» и другие матчи

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В четверг, 21 октября, в рамках очередной игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.

Казанский УНИКС в гостях сыграет с действующим победителем турнира турецким «Анадолу Эфесом».

Мадридский «Реал» дома встретится с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  УНИКС Россия 18:22 (2 четверть)
Дата проведения
21 октября, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Пляйсс (8), Бобуа (4), Ларкин (0), Гечим (0), Морман (0).
УНИКС
Браун (7), Джекири (4), Брэнтли (2), Хезоня (1), Воронцевич (0).

Жальгирис Литва  –  Бавария Германия 22:13 (1 четверть)
Дата проведения
21 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Нибо (6), Милакнис (3), Калниетис (2), Улановас (0), Янкунас (0).
Бавария
Уолден (4), Хиллиард (4), Лучич (3), Уайлер-Бэбб (0), Рубит (0).

Маккаби Плейтика Израиль  –  Панатинаикос OPAP Греция
Дата проведения
21 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
21 октября, 21.30
Онлайн матча

Реал Испания  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
21 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 4-0, Милан Италия – 4-0, Олимпиакос Греция – 3-1, Реал Испания – 3-1, Виллербан Франция – 3-1, ЦСКА Россия – 3-1, Зенит Россия – 3-1, Фенербахче Турция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Монако Монако – 2-2, Маккаби Плейтика Израиль – 2-2, Баскония Испания – 2-2, Альба Германия – 1-3, Панатинаикос Греция – 1-3, УНИКС Россия – 1-3, Бавария Германия – 0-4, Анадолу Эфес Турция – 0-4, Жальгирис Литва – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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