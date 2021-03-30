Евролига. УНИКС в гостях играет с «Анадолу Эфесом», «Реал» встретится с «Фенербахче» и другие матчи

В четверг, 21 октября, в рамках очередной игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.

Казанский УНИКС в гостях сыграет с действующим победителем турнира турецким «Анадолу Эфесом».

Мадридский «Реал» дома встретится с турецким «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 4-0, Милан Италия – 4-0, Олимпиакос Греция – 3-1, Реал Испания – 3-1, Виллербан Франция – 3-1, ЦСКА Россия – 3-1, Зенит Россия – 3-1, Фенербахче Турция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Монако Монако – 2-2, Маккаби Плейтика Израиль – 2-2, Баскония Испания – 2-2, Альба Германия – 1-3, Панатинаикос Греция – 1-3, УНИКС Россия – 1-3, Бавария Германия – 0-4, Анадолу Эфес Турция – 0-4, Жальгирис Литва – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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