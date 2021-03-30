Евролига. УНИКС в гостях играет с «Анадолу Эфесом», «Реал» встретится с «Фенербахче» и другие матчи

В четверг, 21 октября, в рамках очередной игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.
Казанский УНИКС в гостях сыграет с действующим победителем турнира турецким «Анадолу Эфесом».
Мадридский «Реал» дома встретится с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
- УНИКС
- Браун (7), Джекири (4), Брэнтли (2), Хезоня (1), Воронцевич (0).
- Дата проведения
- 21 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
- Бавария
- Уолден (4), Хиллиард (4), Лучич (3), Уайлер-Бэбб (0), Рубит (0).
- Дата проведения
- 21 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 21.30
- Дата проведения
- 21 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Барселона Испания – 4-0, Милан Италия – 4-0, Олимпиакос Греция – 3-1, Реал Испания – 3-1, Виллербан Франция – 3-1, ЦСКА Россия – 3-1, Зенит Россия – 3-1, Фенербахче Турция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Монако Монако – 2-2, Маккаби Плейтика Израиль – 2-2, Баскония Испания – 2-2, Альба Германия – 1-3, Панатинаикос Греция – 1-3, УНИКС Россия – 1-3, Бавария Германия – 0-4, Анадолу Эфес Турция – 0-4, Жальгирис Литва – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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