Бобровский – 3-й российский вратарь в истории НХЛ с 300 победами. Успел за 541 матч – 2-й показатель в лиге после Планта

Вратарь «Флориды» одержал победу в матче регулярного чемпионата против (4:1) и был признан его первой звездой.

33-летний россиянин отразил 30 бросков по своим воротам из 31 и одержал 3-ю победу подряд в текущем сезоне. Она также стала для него 300-й за карьеру в лиге.

Бобровский – 3-й российский вратарь с таким достижением после (353 победы в 697 матчах) и (333 в 799).

Он достиг этой отметки за 541 матч в регулярных чемпионатах. Быстрее в истории НХЛ был только Жак Плант, которому для этого потребовался 521 матч.