Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака» за избиение журналиста после матча с «Лестером»

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Бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов был доставлен в полицию по подозрению в избиении журналиста РБК Александра Щеголева в Москве.

«Инцидент произошел накануне вечером после матча «Спартак» –«Лестер». По предварительным данным, журналист Александр Щеголев после матча стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова.

Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские доставили его в отдел полиции», – сообщили в полиции.

«20 октября в ОМВД России по району Покровское-Стрешнево Москвы поступило заявление от мужчины 2000 года рождения о том, что ему нанес телесные повреждения неизвестный во время осуществления профессиональной деятельности.

Подозреваемый 1982 года рождения доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – сказали в пресс-службе московского ГУ МВД.

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