«Барса» готова дать Мбаппе 90 млн евро подписного бонуса летом 2022-го и думает, что «Реал» предложит лишь 50 млн

намерена побороться с «Реалом» за нападающего , который может покинуть на правах свободного агента летом 2022 года.

Как пишет As со ссылкой на источники, близкие к каталонскому клубу, «Барселона» готова предложить 22-летнему футболисту подписной бонус в размере 90 миллионов евро. В клубе полагают, что у «Барсы» будет возможность сделать это в июле 2022 года.

В «Барселоне» считают, что «Реал» готов предложить Килиану лишь 50 миллионов евро подписного бонуса.

Кроме того, сине-гранатовые намерены предложить Мбаппе зарплату выше, чем в «Реале». «Барса» считает, что не сможет платить Килиану более 17 миллионов евро в год, которые сейчас в клубе получает Гарет Бэйл.

В «Реале» же убеждены, что Мбаппе откажется продлевать контракт с «ПСЖ» даже на короткий срок. В мадридском клубе уверены, что обладают преимуществом в борьбе за форварда.

В этом сезоне француз забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.