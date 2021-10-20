Бакаев о 3:4: «Какой «Лестер» космос? «Спартак» же не проиграл 0:4, чтобы так говорить»

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о поражении от «Лестера» (3:4) в матче Лиги Европы.

«Результативная игра. К сожалению, они забили больше.

«Лестер» – космос? Нет, какой космос? Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных.

Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 0:4, чтобы говорить, что «Лестер» – космос», – сказал Бакаев.

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