У «Локомотива» 0 ударов в створ в матче с «Галатасараем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Галатасарай Лига Европы УЕФА Маркус Гиздоль Футбол

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Команда тренера Маркуса Гиздоля не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. У турецкого клуба на счету пять ударов в створ.

Железнодорожники пробили всего 12 раз: 8 ударов пришлись мимо ворот, 4 были заблокированы.

Как сообщает Opta, «Локомотив» впервые с 2017 года не смог нанести ни одного удара в створ ворот в еврокубковой игре. Четыре года назад это случилось в матче с «Копенгагеном» (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Галатасарай».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные