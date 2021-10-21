У «Локомотива» 0 ударов в створ в матче с «Галатасараем»

проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче группового этапа .

Команда тренера не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. У турецкого клуба на счету пять ударов в створ.

Железнодорожники пробили всего 12 раз: 8 ударов пришлись мимо ворот, 4 были заблокированы.

Как сообщает Opta, «Локомотив» впервые с 2017 года не смог нанести ни одного удара в створ ворот в еврокубковой игре. Четыре года назад это случилось в матче с «Копенгагеном» (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Галатасарай».