Холанд хочет зарабатывать не менее 30 млн фунтов в год в новом клубе

Стали известны финансовые запросы форварда дортмундской Эрлинга Холанда для заинтересованных клубов.

В новой команде 21-летний норвежец, по данным ESPN, хотел бы получать не менее 30 миллионов фунтов в год. Представители футболиста проинформировали заинтересованные стороны о том, что Холанд намерен зарабатывать более 500 тысяч фунтов в неделю.

На форварда претендуют , «Манчестер Сити», , , и «ПСЖ».

В конце этого сезона в контракте Холанда начнет действовать пункт об отступных в размере 75 миллионов евро. Отмечается, что итоговая сумма трансфера будет существенно больше из-за трат на посредничество в сделке.

В этом сезоне Холанд забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 6 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.