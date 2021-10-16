Холанд хочет зарабатывать не менее 30 млн фунтов в год в новом клубе

Стали известны финансовые запросы форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда для заинтересованных клубов.
В новой команде 21-летний норвежец, по данным ESPN, хотел бы получать не менее 30 миллионов фунтов в год. Представители футболиста проинформировали заинтересованные стороны о том, что Холанд намерен зарабатывать более 500 тысяч фунтов в неделю.
На форварда претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Бавария» и «ПСЖ».
В конце этого сезона в контракте Холанда начнет действовать пункт об отступных в размере 75 миллионов евро. Отмечается, что итоговая сумма трансфера будет существенно больше из-за трат на посредничество в сделке.
В этом сезоне Холанд забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 6 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.