Новым главным тренером сборной России станет Зоран Лукич («Спорт-Экспресс»)

Новым главным тренером сборной России станет возглавляющий серб , сообщает «Спорт-Экспресс».

В пятницу, 21 октября, исполком утвердит кандидатуру 50-летнего специалиста (после рекомендаций тренерского совета). После этого останется согласовать решение с Минспорта, что является формальностью.

Лукич будет совмещать работу в сборной и клубе.

Последние пять лет российскую команду тренировал . При нем национальная команда заняла четвертое место на Евробаскете-2017, была близка к выходу в четвертьфинал чемпионата мира-2019, но минувшим летом не смогла пробиться на Олимпиаду в Токио.

В среду тренерский совет заслушал доклад Лукича, который работает в России с 2006 года, и большинством голосов поддержал его кандидатуру. Завтра это сделает и руководящий орган РФБ.

«Пока не могу ничего комментировать. Завтра будут все новости, когда закончится исполком», – отметил глава тренерского совета .

В ноябре сборная стартует в квалификации чемпионата мира-2023.

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