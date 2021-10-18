Сборная России поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА после октябрьских матчей.
Россияне поднялись с 37-го на 33-е место, обойдя Корею, Нигерию, Австралию и Парагвай.
В октябре команда Валерия Карпина обыграла Словакию (1:0) и Словению (2:1).
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1 (1). Бельгия – 1832 очка
2 (2). Бразилия – 1820
3 (4). Франция – 1779
4 (5). Италия – 1750
5 (3). Англия – 1750
6 (6). Аргентина – 1738
7 (8). Испания – 1687
8 (7). Португалия – 1681
9 (9). Мексика – 1672
10 (10). Дания – 1668
...
26 (27). Украина
...
33 (37). Россия
Полностью рейтинг можно изучить здесь.