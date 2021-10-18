Сборная России поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге ФИФА

улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА после октябрьских матчей.

Россияне поднялись с 37-го на 33-е место, обойдя Корею, Нигерию, Австралию и Парагвай.

В октябре команда обыграла Словакию (1:0) и Словению (2:1).

Топ-10 рейтинга :

1 (1). Бельгия – 1832 очка

2 (2). Бразилия – 1820

3 (4). Франция – 1779

4 (5). Италия – 1750

5 (3). Англия – 1750

6 (6). Аргентина – 1738

7 (8). Испания – 1687

8 (7). Португалия – 1681

9 (9). Мексика – 1672

10 (10). Дания – 1668

...

26 (27). Украина

...

33 (37). Россия

Полностью рейтинг можно изучить здесь.