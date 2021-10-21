Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Галатасарай» – 0:0. Идет второй тайм, текстовый онлайн есть

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«Локомотив» дома играет против «Галатасарая» в рамках 3-го тура Лиги Европы.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Игру показывает телеканал «Матч ТВ». Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно на нашем сайте.

Прогноз на матч Локомотив – Галатасарай

Локомотив Россия – Галатасарай Турция 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
21 октября, 22.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛокомотивГильерме, Рыбус, Пабло, Едвай, Бека-Бека, Тикнизян, Марадишвили, Баринов, Керк, Смолов, Жемалетдинов.
ГалатасарайМуслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Антальялы, Чикылдэу, Кутлу, Бабел (Моруцан, 76), Мохамед (Диань, 76), Йылмаз (Актюркоглу, 67).
Предупреждения:
Бабел (36), Антальялы (43), Баринов (69), Мохамед (73).

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