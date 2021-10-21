Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Галатасарай» – 0:0. Идет второй тайм, текстовый онлайн есть

«Локомотив» дома играет против «Галатасарая» в рамках 3-го тура Лиги Европы.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Игру показывает телеканал «Матч ТВ». Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно на нашем сайте.
Прогноз на матч Локомотив – Галатасарай
- Дата проведения
- 21 октября, 22.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Рыбус, Пабло, Едвай, Бека-Бека, Тикнизян, Марадишвили, Баринов, Керк, Смолов, Жемалетдинов.
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Галатасарай –
Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Антальялы, Чикылдэу, Кутлу, Бабел (Моруцан, 76), Мохамед (Диань, 76), Йылмаз (Актюркоглу, 67).