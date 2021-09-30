«Радио Зенит» вошло в состав субхолдинга «Матч»

Петербургская радиостанция «Радио Зенит» вошла в состав субхолдинга .

Субхолдинг и радиостанция договорились об информационном сотрудничестве.

Для организации эфиров «Радио Зенит» из Москвы будет создана радиостудия «Матч+», которая появится в пресс-центре агентства. Также радиостудия будет использоваться для иных потребностей холдинга.

«Нам крайне важно и приятно, что в семействе субхолдинга «Матч» появилась принципиально новая информационная площадка – радиостанция такого крупного города как Санкт-Петербург.

Мы с коллегами договорились о тесном взаимодействии в информационном пространстве, обмене экспертным мнением и всесторонней поддержке в дальнейших проектах. Безусловно, взаимодействие с популярной спортивной радиостанцией даст возможность развития и привлечения новой аудитории для обеих сторон», – сказал , генеральный директор агентства «Матч+».

«Мы рады стать частью большой семьи холдинга «Матч». Уверены, что наша совместная работа значительно расширит возможности каждой из сторон в современном информационном спортивном поле.

У нас будет уникальная возможность расширить свою аудиторию и увеличить объем эксклюзивного контента, а нашему «старшему брату» наверняка пригодится опыт и экспертиза «Радио Зенит», которое за 14 лет своей работы стало авторитетным спортивным СМИ в Санкт-Петербурге», – сказал Жанна Люкшина, генеральный директор «Радио Зенит».