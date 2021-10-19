Ферстаппен – самый популярный гонщик, Норрис – 1-й среди женской аудитории и молодежи (исследование «Ф-1»)

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«Формула-1» провела исследование вместе с аналитической компанией Nielsen Sports и Motorsport Network и выяснила предпочтения фанатов.

В опросе приняли участие 167000 болельщиков в 187 странах. Исследование стало самым масштабным в истории «Ф-1». В частности, респондентам был задан вопрос о любимых пилотах.

Срез общественного мнения показал, что самым популярным гонщиком «Ф-1» является Макс Ферстаппен. Треть фанатов включила пилота «Ред Булл» в топ-3, а 14,4 процента назвали его своим любимым гонщиком. Ферстаппен собрал больше всего голосов среди фанатов в возрасте 25-34 лет.

Второе место в опросе занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис (13,7 процента). Норрис является самым популярным выбором среди женской аудитории и молодых болельщиков (до 25 лет).

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял первую строчку среди фанатов старше 45 лет и третью – среди всех болельщиков. Также в топ-10 вошли Даниэль Риккардо («Макларен»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Шарль Леклер («Феррари»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Кими Райкконен («Альфа Ромео»), Джордж Расселл («Уильямс») и Пьер Гасли («Альфа Таури»).

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