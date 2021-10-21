Моуринью про 1:6: «Моя вина. В «Роме» между игроками серьезная разница в классе. Сегодня «Буде-Глимт» был качественнее нас»

Главный тренер «Ромы» дал комментарий после разгромного поражения от «Буде-Глимт» (1:6) в матче Лиги конференций.

«Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Я хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в «Роме» есть существенная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это.

– более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так. Те игроки, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут», – сказал Моуринью.