В Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором

Мэр Москвы Сергей Собянин установил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

Эта ситуация коснется и спорта.

«Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.

С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек», – говорится на сайте мэра.

Подмосковные власти ввели аналогичные меры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Это может коснуться домашних матчей московских клубов в – (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с ) и «Динамо» (с «Краснодаром» 6 ноября).

В без зрителей могут пройти домашние матчи (против «Автомобилиста» 2 ноября и против СКА 7 ноября), (против «Амура» 5 ноября) и «Спартака» (против минского «Динамо» 6 ноября и «Сибири» 7 ноября).

Болельщики также не смогут поддержать ЦСКА на матче Евролиги 4 ноября с турецким «Фенербахче».