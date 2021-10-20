В Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором

Мэр Москвы Сергей Собянин установил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.
Эта ситуация коснется и спорта.
«Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.
С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек», – говорится на сайте мэра.
Подмосковные власти ввели аналогичные меры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Это может коснуться домашних матчей московских клубов в РПЛ – «Спартака» (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с «Локомотивом») и «Динамо» (с «Краснодаром» 6 ноября).
В КХЛ без зрителей могут пройти домашние матчи ЦСКА (против «Автомобилиста» 2 ноября и против СКА 7 ноября), «Динамо» (против «Амура» 5 ноября) и «Спартака» (против минского «Динамо» 6 ноября и «Сибири» 7 ноября).
Болельщики также не смогут поддержать ЦСКА на матче Евролиги 4 ноября с турецким «Фенербахче».