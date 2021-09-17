Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА, Шотландия оторвалась

Россия остается на десятом месте в таблице коэффициентов по итогам очередной игровой неделе в еврокубках.

Российские клубы проиграли три из трех матчей: уступил «Лестеру» (3:4) в игре группового этапа , проиграл «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов, а «Галатасарай» был сильнее «Локомотива» (1:0).

В таблице коэффициентов Россия занимает десятое место, имея на счету 31,682 балла.

, находящаяся на 11-й позиции, сократила отставание от России после победы «Зари» над софийским ЦСКА (1:0) в Лиге конференций. В активе Украины 31,000 балла, ранее у них было 30,600 балла.

На девятой строчке идет Шотландия (32,100), которая ранее на этой неделе обошла Россию в таблице, а благодаря победе «Рейнджерс» над «Брондбю» (2:0) увеличила отрыв.