НБА. «Майами» – «Милуоки», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс»

В четверг, 21 октября, в рамках стартовавшего регулярного чемпионата 75-го сезона НБА состоятся три матча.
«Атланта» Трэя Янга дома сыграет с «Далласом» Луки Дончича. Во встрече фаворитов Востока «Майами» примет действующего чемпиона «Милуоки».
Открывший сезон победой над «Лейкерс» «Голден Стэйт» Стефена Карри примет еще один лос-анджелесский клуб – «Клипперс» Пола Джорджа.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 03.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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