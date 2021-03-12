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    НБА. «Майами» – «Милуоки», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс»

    Теги результаты Атланта Даллас Голден Стэйт Клипперс Майами Милуоки НБА Баскетбол

    В четверг, 21 октября, в рамках стартовавшего регулярного чемпионата 75-го сезона НБА состоятся три матча.

    «Атланта» Трэя Янга дома сыграет с «Далласом» Луки Дончича. Во встрече фаворитов Востока «Майами» примет действующего чемпиона «Милуоки».

    Открывший сезон победой над «Лейкерс» «Голден Стэйт» Стефена Карри примет еще один лос-анджелесский клуб – «Клипперс» Пола Джорджа.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Даллас
    Дата проведения
    22 октября, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Майами – Милуоки
    Дата проведения
    22 октября, 03.00, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Клипперс
    Дата проведения
    22 октября, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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