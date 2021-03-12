НБА. «Майами» – «Милуоки», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс»

В четверг, 21 октября, в рамках стартовавшего регулярного чемпионата 75-го сезона состоятся три матча.

«Атланта» Трэя Янга дома сыграет с Луки Дончича. Во встрече фаворитов Востока примет действующего чемпиона .

Открывший сезон победой над «Лейкерс» Стефена Карри примет еще один лос-анджелесский клуб – «Клипперс» Пола Джорджа.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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