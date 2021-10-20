ЦСКА обсудил с фанатами акцию с тиктокерами и тверк на «ВЭБ Арене». Клуб выразил сожаление

Представители фанатского движения ЦСКА встретились с руководством клуба и медиагруппой красно-синих.

Особое внимание на встрече было уделено приглашению на тиктокеров из тикток-хауса XO Team House. Вскоре тиктокерша Настя Bad Barbie опубликовала видео, где она танцует тверк, лежа на газоне в форме ЦСКА.

«Болельщиками было высказано мнение о недопустимости съемки и публикации контента, который дискредитирует бренд ЦСКА и домашнюю арену клуба, что вызвало единогласную поддержку всех сторон, участвовавших во встрече.

ПФК ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает все возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Клуб считает правильным проведение регулярных встреч с фанатским активом для решения актуальных вопросов по взаимодействию и всегда открыт для предложений со стороны болельщиков по наполнению контентом соцсетей ПФК ЦСКА», – говорится в сообщении на сайте фанатов объединения ЦСКА Red-Blue World.

Самый популярный тикток-хаус ворвался на стадион ЦСКА. Вышло весьма странно