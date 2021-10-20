Геннадий Орлов: «Дзюба не игрок европейского уровня нынче. Зацепиться за мяч уже не может, обвести – тоже»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о поражении «Зенита» от «Ювентуса» (0:1) и игре форварда петербуржцев .

«Что поделать... В концовке немного не хватило концентрации, пропустили. Сказалась разница в индивидуальном мастерстве.

Считаю, надо было больше контратаковать. Что-то получалось, но все-таки для гола этого оказалось недостаточно. Дзюба уже явно не тот футболист, который был у нас в 2018 году.

По большому счету, мне трудно кого-либо упрекнуть. Все старались. Ничейная игра. Но футбол состоит из нюансов. Жаль, что потеряли Кулусевски. Все почему-то в этот момент занимались своими делами.

Ловрен сегодня сыграл лучше, чем против Тулы. Строже. Но ему все равно не достает инициативы. Мало берет на себя. Вот Ракицкий в этом плане отличается от него в лучшую сторону.

Барриос – игрок высочайшего уровня. Здесь даже двух мнений быть не может. Как он здорово вел единоборства против итальянцев... Молодец! И это против «Ювентуса», где Рэмзи и Куадрадо выходят только на замену. А Кьеза ничего не показал. Так что в этом плане зенитовцы заслуживают добрых слов.

Клаудиньо самый техничный в команде. Малком ему уступает. Понравился Вендел, который держал темп все 90 минут. Но не хватает завершения в атаке. Тут надо что-то придумать...

Дзюба был самым полезным при угловых у своих ворот. Уже хорошо. А впереди... Зацепиться за мяч, как прежде, он уже не может, обвести – тоже. Мы сегодня увидели: Дзюба нынче не игрок европейского уровня. Ну что поделать... Посмотрим, как он проявит себя в матче со «Спартаком».

Азмун еще не сыгрался с бразильцами. Тоже пока проблема. Хотя один раз здорово ускорился, его никто не смог догнать.

На ничью команда Семака, конечно, наиграла. В принципе, сколько голевых моментов создал «Ювентус»? Раз-два и обчелся. 0:1 от «Челси» и туринцев – не стыдно, не позорно. Достойно!

В любом случае «Зенит» прибавил. В прошлом году питерцы были в мальчиками для битья. Сейчас я так сказать не могу. Достойно сопротивлялись и «Челси», и «Ювентусу»!» – высказался Орлов.

«Зенит» был хорош в прессинге в первом тайме и неплохо атаковал через центр во втором, но не справился с рывками «Юве» в штрафную