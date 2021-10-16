16 из 27 стран Евросоюза выступили против Суперлиги. Испания и Италия – в их числе

Большинство стран Европейского союза выступили против проекта .

16 из 27 стран Евросоюза письменно уведомили об этом Суд Европейского союза, который по запросу коммерческого суда Мадрида изучает, имеют ли УЕФА и ФИФА право на полный контроль над мировым футболом.

В число противников Суперлиги входят и Италия, страны, где базируются три клуба, не отказавшихся от проекта: «Реал», и «Ювентус». Ожидается, что вскоре против Суперлиги выступит Германия.

Ожидается, что суд проведет публичные слушания в первой половине 2022 года. Вынесение решения может произойти через несколько месяцев после слушаний.

Ранее отказался от дела против основателей Суперлиги – «Барселоны», и – а также от денежных требований к вышедшим из Суперлиги командам. В то же время союз подал апелляцию на решение суда Мадрида по Суперлиге.

УЕФА не будет выкидывать «Реал», «Барсу» и «Ювентус». Остальные 9 клубов получили штрафы от УЕФА, английские – еще и от АПЛ