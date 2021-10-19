Иванов обслужит матч «Зенит» – «Спартак» и другие назначения судей на 12-й тур РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура РПЛ.

22 октября (пятница)

«Динамо»«Химки»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Кукуян; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

23 октября (суббота)

«Нижний Новгород»«Краснодар»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Артём Любимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов»«Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА«Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

24 октября (воскресенье)

«Уфа» – «Рубин»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Илья Елеференко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Максим Ковалёв; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников.

25 октября (понедельник)

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков. 

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