Иванов обслужит матч «Зенит» – «Спартак» и другие назначения судей на 12-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура РПЛ.
22 октября (пятница)
«Динамо» – «Химки»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Кукуян; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Гаряфий Жафяров.
23 октября (суббота)
«Нижний Новгород» – «Краснодар»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Артём Любимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гвардис.
«Ростов» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Андрей Бутенко.
ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.
24 октября (воскресенье)
«Уфа» – «Рубин»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Александр Колобаев.
«Ахмат» – «Урал»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Илья Елеференко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Максим Ковалёв; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников.
25 октября (понедельник)
«Локомотив» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.