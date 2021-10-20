Максим Калиниченко: «Жиго провалил матч с «Лестером» гораздо больше, чем Рассказов. Он виновен минимум в трех голах»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением об игре команды в матче против «Лестера» (3:4).

«Где тонко, там рвется. Все мы знаем эту пословицу с детства. Мы еще раз были свидетелями правдивости оной. Очень тонко оказалось сзади у , и порвалось там, где все и ожидали – в зоне Коли Рассказова. И мне искренне жаль сейчас молодого парня, на которого в очередной раз выливается море помоев.

Да, Николай в очередной раз провалил матч, это отрицать сложно. Но! Провалил матч не меньше, а, на мой сугубо дилетантский взгляд, гораздо больше всеми горячо любимый, незаменимый !

Да , именно он виновен минимум в трех из четырех пропущенных мячей. Я не знаю, насколько он обучаемый и сколько копий об него сломали тренеры, но те позиционные ошибки, которые раз за разом допускает Жиго, меня сводят с ума. Куда постоянно выбрасывается Жиго, играя и так высокую линию обороны, я просто не понимаю.

Ну а Коля, являясь совершенно не профильным центральным защитником, просто не понимал, что ему с этим всем делать. От слова совсем. Конечно, футбол – игра коллективная, ответственность должна нести вся команда, конкретно сегодня и опорная зона тоже.

Но то, о чем я говорил много-много раз во всех различных эфирах на ТВ, сегодня проявилось во всей красе. Защитники, забивающие голы, это очень здорово! Но защитники, не допускающие проходного двора у себя в штрафной, это более правильно.

Ну и системностью ошибок оборона удручает. Как и то, что тренерский штаб оперативно не смог скоординировать и исправить систематически повторяющиеся ошибки обороны.

Ну и последний вопрос, который меня тревожит. В каком же состоянии находятся профильные центральные защитники Кутепов и Гапонов, что выбор тренера пал на и без того не безгрешного Рассказова?» – написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

«Я никого не убивал и не предавал». Рассказов отбивается после «Лестера», его защищает Витория