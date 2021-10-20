КХЛ. ЦСКА сыграет с «Салаватом», «Амур» примет «Адмирал», «Йокерит» – «Металлург»

В очередной игровой день в КХЛ «Амур» примет «Адмирал», «Йокерит» – «Металлург», «Нефтехимик» сыграет с «Динамо», ЦСКА – с «Салаватом Юлаевым».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 18.30, «Хартвалл-Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.