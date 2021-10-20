КХЛ. ЦСКА сыграет с «Салаватом», «Амур» примет «Адмирал», «Йокерит» – «Металлург»

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В очередной игровой день в КХЛ «Амур» примет «Адмирал», «Йокерит»«Металлург», «Нефтехимик» сыграет с «Динамо»ЦСКА – с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Адмирал
Дата проведения
21 октября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Металлург Мг
Дата проведения
21 октября, 18.30, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Динамо Москва
Дата проведения
21 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Спартак
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Куньлунь
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Салават Юлаев
Дата проведения
21 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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