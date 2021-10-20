Дака похоронил «Спартак», «Зенит» упустил ничью с «Юве», Роналду вновь спас «МЮ», французы жалуются на Веденина, «Барса» продлила Фати и другие новости

1. «Спартак» круто начал матч Лиги Европы с «Лестером», поведя 2:0 к 44-й минуте. Потом что-то пошло не так – и красно-белые пропустили 4 гола подряд. Александр Соболев отыграл один мяч, но команда Руя Витории все же потерпела поражение. Все 4 мяча у «Лестера» забил Пэтсон Дака.

Для «Спартака» это 5-е поражение в 9 домашних матчах сезона. В целом при Витории у команды 8 поражений, 2 ничьих и 6 побед.

«Спартак» идет 3-м в группе ЛЕ и может опуститься на последнее место после игры «Наполи» – «Легия».

2. «Зенит» тоже хорошо проводил матч с «Ювентусом» (в 1-м тайме у туринцев было 0 ударов в створ!), но пропустил на 86-й минуте от Деяна Кулусевки и в итоге не набрал очков. У питерцев впервые за год 3 поражения подряд. У Артема Дзюбы нет результативных действий в 4 матчах ЛЧ подряд, а у Сердара Азмуна – аж в 11.

«Зенит» идет 3-м в группе ЛЧ с 3 очками. Лидирует «Юве» с 9 очками, у «Челси» 6 баллов, у «Мальме» – 0.

3. «Манчестер Юнайтед» выдал ярчайший камбэк с «Аталантой»: горел 0:2 после первого тайма, во втором сравнял, а потом Криштиану на 81-й завалил победный.

Роналду, помимо прочего, побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках – 187, забил 137-й гол в ЛЧ, обновив собственное достижение, а также поразил ворота 38-го клуба в Лиге чемпионов (да, это тоже рекорд).

«Барселона» с минимальным счетом обыграла киевское «Динамо» (1:0) благодаря голу Жерара Пике, «Бавария» разнесла «Бенфику» (4:0, у мюнхенцев 3 победы в ЛЧ с общим счетом 12:0), а «Челси» не испытал проблем с «Мальме» (4:0), но потерял из-за травм Лукаку и Вернера. Все результаты лигочемпионского вечера – тут.

4. Федерация фигурного катания Франции обратилась в Международный союз конькобежцев c жалобой на слова российского судьи Веденина о Пападакис и Сизероне. Веденин ранее заявил в интервью: «Пападакис и Сизерон катаются классно, но холодно. Партнер – нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь».

5. ЭСК РФС признала верным решение не ставить пенальти в ворота ЦСКА за попадание мяча в руку Бахтиера Зайнутдинова.

6. Власти Москвы планируют ввести локдаун с 30 октября по 7 ноября. Будет запрещено посещение массовых мероприятий – без исключений, пишет Forbes.

7. КХЛ. «Сочи» и «Автомобилист» забили 13 голов на двоих, «Авангард» победил «Торпедо».

8. Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

9. Более 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за планов проводить чемпионат мира раз в 2 года.

10. «Барселона» продлила контракт с Фати до 2027 года. Отступные – 1 млрд евро.

11. Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский заявил, что положительный результат дала допинг-проба, взятая в 2013 году, однако тогда это скрыли и от самого спортсмена, и от WADA.

12. «Манчестер Юнайтед» контактировал с Зинедином Зиданом по рекомендации Роналду.

13. «Тампа» поместила форвард Никиту Кучерова в список травмированных на долгий срок игроков.

14. UFC на территории США не допустит к боям спортсменов, вакцинированных «Спутником V».

15. Фигуристка Анна Щербакова и сестры Аверины номинированы на премию Glamour в категории «Спортсменка года», Медведева – в категории «Лицо с экрана».

16. «Лацио» отстранил дрессировщика орлов за фашистское приветствие.

17. Sports.ru выпустил документальный фильм «Зенит»-2008. Победная песня». Он уже эксклюзивно доступен на видеосервисе Wink.

Цитаты дня.

Дзюба о мотивации: «У львов нет свидетельства о рождении. Потолка у меня нет»

«Кучка клоунов». Отец Гризманна об удалении Антуана и желтой Златану в ЛЧ

Шмурнов о Рассказове: «Что ты делаешь, боже. Это невозможно комментировать»

Витория о 3:4 с «Лестером»: «Нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не 0:10. Качественная игра»

Николай Рассказов: «Не ошибаются только мертвые. Я никого не убивал и не предавал»