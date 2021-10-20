Николай Рассказов: «Не ошибаются только мертвые. Я никого не убивал и не предавал»

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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов отреагировал на критику после матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

– Неприятно проигрывать, хотим побеждать.

–  Что думаете о своей игре? В соцсетях достаточно много критики.

–  Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается.

Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые, – отметил Рассказов.

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