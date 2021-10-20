Шмурнов о Рассказове: «Что ты делаешь, боже. Это невозможно комментировать»

Комментатор Александр Шмурнов возмутился игрой защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче Лиги Европы против «Лестера» (3:4).
«Рассказов, что ты делаешь, боже. Это невозможно комментировать», – сказал Шмурнов в студии «Матч ТВ» по ходу игры.
«Спартак» вел в счете 2:0 к 44-й минуте, однако затем пропустил четыре гола – покер сделал Пэтсон Дака.
Со статистикой 23-летнего Рассказова можно ознакомиться здесь.
🤬🤬🤬 Шмурнова чуть не порвало пополам от игры Рассказова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2021
Ты еще не смотришь наши студии??? pic.twitter.com/dC04Ie67H5