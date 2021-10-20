Шмурнов о Рассказове: «Что ты делаешь, боже. Это невозможно комментировать»

Комментатор Александр Шмурнов возмутился игрой защитника «Спартака» в матче против (3:4).

«Рассказов, что ты делаешь, боже. Это невозможно комментировать», – сказал Шмурнов в студии по ходу игры.

вел в счете 2:0 к 44-й минуте, однако затем пропустил четыре гола – покер сделал .

Со статистикой 23-летнего Рассказова можно ознакомиться здесь.