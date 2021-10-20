«Зенит» проиграл 3 матча подряд впервые за год

уступил «Ювентусу» (0:1) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, команда тренера потерпела третье поражение подряд во всех турнирах. Ранее «Зенит» уступил «Сочи» (1:2) и тульскому «Арсеналу» (1:2) в чемпионате России.

В последний раз такая серия была у «Зенита» год назад: 20 октября 2020 года команда из Санкт-Петерьурга потерпела поражение от «Брюгге» (1:2) в ЛЧ, 24-го проиграла «Рубину» (1:2) в РПЛ, а 28-го уступила дортмундской «Боруссии» (0:2) также в чемпионов.

«Зенит» идет 3-м в группе ЛЧ с 3 очками. Лидирует «Ювентус» с 9 очками, у «Челси» 6 баллов, у «Мальме» – 0.