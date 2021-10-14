НБА. «Нью-Йорк» примет «Бостон», «Финикс» – «Денвер» и другие матчи

В среду, 20 октября, пройдут 11 матчей стартовавшего вчера регулярного чемпионата 75-го сезона НБА.

Джулиуса Рэндла примет на своей площадке Джейсона Тейтума. Финалист прошлого сезона встретится дома с Николы Йокича.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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