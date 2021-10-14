Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Нью-Йорк» примет «Бостон», «Финикс» – «Денвер» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Детройт Хьюстон Индиана Мемфис Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В среду, 20 октября, пройдут 11 матчей стартовавшего вчера регулярного чемпионата 75-го сезона НБА.

    «Нью-Йорк» Джулиуса Рэндла примет на своей площадке «Бостон» Джейсона Тейтума. Финалист прошлого сезона «Финикс» встретится дома с «Денвером» Николы Йокича.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Чикаго 44:40 (перерыв)
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча
    Детройт
    Грант (13), Стюарт (8), Джексон (7), Бей (4), Хэйс (0) – старт; Джош Джексон (4), Олиник (4), Лайлс (2), Диалло (2), Джозеф (0).
    Чикаго
    Лавин (11), Вучевич (10 + 11 подборов), Дерозан (8), Уильямс (6), Болл (2) – старт; Карузо (3), Досунму (0), Джонсон (0), Грин (0), Браун (0).

    Шарлотт – Индиана 59:75 (перерыв)
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча
    Шарлотт
    Болл (16), Убре (9), Хэйворд (9), Пламли (4), Бриджес (2) – старт; Смит (10), Коди Мартин (6), Вашингтон (3), Макдэниэлс (0).
    Индиана
    Сабонис (22 + 8 подборов), Дуарте (16), Брогдон (13 + 6 передач), Дж. Холидэй (9), Тернер (7) – старт; Лэмб (3), Крэйг (3), Макконнелл (2 + 6 передач).

    Торонто – Вашингтон 27:35 (2 четверть)
    Дата проведения
    21 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча
    Торонто
    Драгич (7), Ванвлит (7), Барнс (4), Ачиува (2), Ануноби (0) – старт; Берч (3), Трент (2), Михайлюк (2), Буше (0).
    Вашингтон
    Бил (10), Динуидди (9), Кузма (3), Гэффорд (2), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Харрелл (6), Авдия (2), Нето (2), А. Холидэй (0), Бертанс (0).

    Нью-Йорк – Бостон 34:40 (2 четверть)
    Дата проведения
    21 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Рэндл (11), Фурнье (7), Робинсон (4), Уокер (3), Барретт (0) – старт; Беркс (5), Симс (1), Топпин (1), Роуз (0), Куикли (0).
    Бостон
    Браун (22), Смарт (6), Р. Уильямс (3), Г. Уильямс (2), Тейтум (2) – старт; Лэнгфорд (5), Несмит (0), Шредер (0), Притчард (0).

    Новый Орлеан – Филадельфия 11:19 (1 четверть)
    Дата проведения
    21 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча
    Новый Орлеан
    Александер-Уокер (6), Харт (3), Валанчюнас (2), Грэм (0), Ингрэм (0).
    Филадельфия
    Эмбиид (10), Харрис (4), Сет Карри (3), Макси (2), Грин (0).

    Миннесота – Хьюстон 9:7 (1 четверть)
    Дата проведения
    21 октября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча
    Миннесота
    Расселл (3), Таунс (3), Окоги (2), Эдвардс (1), Макдэниэлс (0).
    Хьюстон
    Тайс (3), Вуд (2), Портер (0), Грин (0), Тэйт (0).

    Мемфис – Кливленд 13:12 (1 четверть)
    Дата проведения
    21 октября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча
    Мемфис
    Бэйн (7), Морэнт (6), Мелтон (0), Джарен Джексон (0), Адамс (0).
    Кливленд
    Аллен (4), Гарлэнд (2), Секстон (2), Мобли (2), Маркканен (0) – старт; Окоро (0).

    Сан-Антонио – Орландо
    Дата проведения
    21 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Юта – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    21 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Сакраменто
    Дата проведения
    21 октября, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Денвер
    Дата проведения
    21 октября, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    НБА началась с победы чемпиона! Яннис получил перстень и от радости растоптал «Нетс»

    «Царь хороший, бояре плохие». Леброн Джеймс без побед в новом сезоне

    Что случится в новом сезоне НБА? «Бруклин» и «Лейкерс» сыграют в финале, Джейлен Грин – лучший новичок, а звание MVP утащит (вновь!) европеец

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные