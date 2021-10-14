НБА. «Нью-Йорк» примет «Бостон», «Финикс» – «Денвер» и другие матчи

В среду, 20 октября, пройдут 11 матчей стартовавшего вчера регулярного чемпионата 75-го сезона НБА.
«Нью-Йорк» Джулиуса Рэндла примет на своей площадке «Бостон» Джейсона Тейтума. Финалист прошлого сезона «Финикс» встретится дома с «Денвером» Николы Йокича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Грант (13), Стюарт (8), Джексон (7), Бей (4), Хэйс (0) – старт; Джош Джексон (4), Олиник (4), Лайлс (2), Диалло (2), Джозеф (0).
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Болл (16), Убре (9), Хэйворд (9), Пламли (4), Бриджес (2) – старт; Смит (10), Коди Мартин (6), Вашингтон (3), Макдэниэлс (0).
- Индиана
- Сабонис (22 + 8 подборов), Дуарте (16), Брогдон (13 + 6 передач), Дж. Холидэй (9), Тернер (7) – старт; Лэмб (3), Крэйг (3), Макконнелл (2 + 6 передач).
- Дата проведения
- 21 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Драгич (7), Ванвлит (7), Барнс (4), Ачиува (2), Ануноби (0) – старт; Берч (3), Трент (2), Михайлюк (2), Буше (0).
- Вашингтон
- Бил (10), Динуидди (9), Кузма (3), Гэффорд (2), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Харрелл (6), Авдия (2), Нето (2), А. Холидэй (0), Бертанс (0).
- Дата проведения
- 21 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Рэндл (11), Фурнье (7), Робинсон (4), Уокер (3), Барретт (0) – старт; Беркс (5), Симс (1), Топпин (1), Роуз (0), Куикли (0).
- Бостон
- Браун (22), Смарт (6), Р. Уильямс (3), Г. Уильямс (2), Тейтум (2) – старт; Лэнгфорд (5), Несмит (0), Шредер (0), Притчард (0).
- Дата проведения
- 21 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Александер-Уокер (6), Харт (3), Валанчюнас (2), Грэм (0), Ингрэм (0).
- Дата проведения
- 21 октября, 03.00, «Target Center»
- Миннесота
- Расселл (3), Таунс (3), Окоги (2), Эдвардс (1), Макдэниэлс (0).
- Дата проведения
- 21 октября, 03.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Бэйн (7), Морэнт (6), Мелтон (0), Джарен Джексон (0), Адамс (0).
- Дата проведения
- 21 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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