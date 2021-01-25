Дмитрий Мусэрский: «Положительный результат дала допинг-проба, взятая в 2013 году. Но тогда это скрыли и от меня, и от WADA»

Теги сборная России по волейболу допинг дисквалификации WADA РУСАДА Дмитрий Мусэрский Р-Спорт Волейбол

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский прокомментировал информацию о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. 

Об отстранении россиянина сообщила пресс-служба японского клуба «Сантори Санбердз», за который он выступает с 2018 год.

Дисквалификация действует с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года. 

«Как я узнал этим летом, положительный результат дала допинг-проба, взятая Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в конце чемпионата России-2013.

Но тогда это скрыли и от меня, и от WADA. Я не понимаю зачем, потому что тогда максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца.

В результате конфликта между РУСАДА и WADA данные попали в WADA, и, вероятно, там нашли результат положительной допинг-пробы. Я не знаю всех деталей. Но в WADA заявили, что полученные ими данные не требуют никаких доказательств.

Так или иначе в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат сокрыли. Мне кажется, это крайне нечестно.

Сейчас мое возмущение уже меньше, чем летом, но всю эту ситуацию считаю несправедливой по отношению к себе», – сказал Мусэрский. 

Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев за допинг после перепроверки пробы, сданной в 2013 году

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные