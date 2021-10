«Барселона» продлила контракт с Фати до 2027 года. Отступные – 1 млрд евро

объявила о согласовании нового контракта с вингером .

Договор с 18-летним футболистом будет продлен до 30 июня 2027 года. Процедура подписания документа назначена на 21 октября.

В соглашении будет прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро.

Фати является воспитанником клубной академии и дебютировал в основной команде в 2019 году.

В текущем сезоне испанец, рожденный в Бисау, забил 2 гола за 3 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

