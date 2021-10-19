Лига чемпионов. «Барселона» примет киевское «Динамо», «МЮ» против «Аталанты», «Бавария» в гостях у «Бенфики»

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет киевское «Динамо», «Манчестер Юнайтед» – «Аталанту» Алексея Миранчука, «Бавария» сыграет с «Бенфикой» на выезде.
3-й тур
- Дата проведения
- 20 октября, 19.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.45, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Стад де Сюисс»
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Пьер-Моруа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.