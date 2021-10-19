Лига чемпионов. «Барселона» примет киевское «Динамо», «МЮ» против «Аталанты», «Бавария» в гостях у «Бенфики»

В 3-м туре группового этапа примет киевское , – «Аталанту» Алексея Миранчука, сыграет с «Бенфикой» на выезде.

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3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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