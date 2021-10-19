Лига чемпионов. «Барселона» примет киевское «Динамо», «МЮ» против «Аталанты», «Бавария» в гостях у «Бенфики»

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В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет киевское «Динамо», «Манчестер Юнайтед»«Аталанту» Алексея Миранчука, «Бавария» сыграет с «Бенфикой» на выезде. 

Лига чемпионов

3-й тур

Барселона Испания – Динамо Киев Украина
Дата проведения
20 октября, 19.45, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ред Булл Австрия – Вольфсбург Германия
Дата проведения
20 октября, 19.45, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Бенфика Португалия – Бавария Германия
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Янг Бойз Швейцария – Вильярреал Испания
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед Англия – Аталанта Италия
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лилль Франция – Севилья Испания
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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