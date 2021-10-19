Федерация фигурного катания Франции обратилась в ISU c жалобой на слова российского судьи Веденина о Пападакис и Сизероне

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Федерация фигурного катания Франции направила жалобу в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за слов российского судьи Александра Веденина о танцевальном дуэте Габриэла ПападакисГийом Сизерон

Веденин заявил в интервью: «Пападакис и Сизерон катаются классно, но холодно. Партнер – нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь». 

Пападакис и Сизерон – серебряные призеры Олимпиады-2018, четырехкратные чемпионы мира. В этом сезоне они победили на турнире Finlandia Trophy.

В мае прошлого года Сизерон совершил каминг-аут. 

Интервью самой изящной пары мира – они пропустили сезон, чтобы теперь забрать у России олимпийское золото

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