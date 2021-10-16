«Лацио» отстранил дрессировщика орлов за фашистское приветствие

отстранил от работы дрессировщика орлов Хуана Бернабе.

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина отвечает фанатам на римским салютом – приветствием итальянских фашистов.

Бернабе сделал так потому, что болельщики «Лацио» скандировали «Дуче, дуче!» – такой титул носил Бенито Муссолини, глава Национальной фашистской партии Италии.

«Узнав о существовании видео, на котором Хуан Бернабе (сотрудник компании вне «Лацио») ведет себя оскорбительно по отношению к клубу, фанатам и нашим ценностям, мы приняли меры.

Сотрудник был немедленно отстранен, возможно расторжение действующих контрактов», – говорится в заявлении «Лацио».

Орел – талисман клуба, который пролетает над стадионом перед каждой игрой «Лацио».