«Лацио» отстранил дрессировщика орлов за фашистское приветствие

«Лацио» отстранил от работы дрессировщика орлов Хуана Бернабе.
В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина отвечает фанатам на «Стадио Олимпико» римским салютом – приветствием итальянских фашистов.
Бернабе сделал так потому, что болельщики «Лацио» скандировали «Дуче, дуче!» – такой титул носил Бенито Муссолини, глава Национальной фашистской партии Италии.
«Узнав о существовании видео, на котором Хуан Бернабе (сотрудник компании вне «Лацио») ведет себя оскорбительно по отношению к клубу, фанатам и нашим ценностям, мы приняли меры.
Сотрудник был немедленно отстранен, возможно расторжение действующих контрактов», – говорится в заявлении «Лацио».
Орел – талисман клуба, который пролетает над стадионом перед каждой игрой «Лацио».