Более 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за планов проводить ЧМ раз в 2 года

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Несколько европейских сборных рассматривают возможность выхода из ФИФА на фоне намерения федерации проводить чемпионат мира каждые 2 года.

Более 12 национальных футбольных ассоциаций уведомили УЕФА о планах известить ФИФА о желании выйти из состава международной федерации, сообщает Associated Press.

Возможный выход из ФИФА не повлияет на участие клубов и сборной отдельной национальной ассоциации в турнирах под эгидой УЕФА. Например, Гибралтар стал членом УЕФА в 2013 году и 3 года выступал в турнирах под эгидой союза, прежде чем был принят в ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА уведомила сборные о планах проводить чемпионат мира каждые 2 года с 2026-го.

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