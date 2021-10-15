Более 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за планов проводить ЧМ раз в 2 года

Несколько европейских сборных рассматривают возможность выхода из на фоне намерения федерации проводить чемпионат мира каждые 2 года.

Более 12 национальных футбольных ассоциаций уведомили УЕФА о планах известить ФИФА о желании выйти из состава международной федерации, сообщает Associated Press.

Возможный выход из ФИФА не повлияет на участие клубов и сборной отдельной национальной ассоциации в турнирах под эгидой УЕФА. Например, Гибралтар стал членом в 2013 году и 3 года выступал в турнирах под эгидой союза, прежде чем был принят в ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА уведомила сборные о планах проводить чемпионат мира каждые 2 года с 2026-го.